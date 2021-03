Le aperture inglesi - Il City interrompe la striscia di 21 vittorie. Crisi nera Liverpool

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 8 marzo:

Daily Express

"Il riscatto di Manchester"

Derby di Manchester andato in scena ieri e finito nelle mani dei Red Devils che con un secco due a zero hanno interrotto la lunga serie positiva del City di Guardiola che però sottolinea come "i miei giocatori non perderanno il focus sul titolo".

"Crisi Liverpool"

E' arrivata ieri la sesta sconfitta casalinga consecutiva per il Liverpool di Klopp, in profonda crisi e ora settimo in classifica. Il Fulham passa uno a zero e allunga la peggior serie interna nella storia del club di Liverpool.

The Times

"Lo United chiude la serie di vittorie del City"

21 vittorie consecutive era il record che stava portando avanti il City e che tale resterà: si è fermato infatti ieri con la sconfitta nel derby di Manchester contro lo United, passato con le reti di Fernandes e Shaw.

Mirror Sport

"Non roviniamo tutto ora"

Parole di Pep Guardiola dopo la sconfitta arrivata ieri nel derby di Manchester. Il City deve mantenere i nervi saldi e portare a compimento la missione Premier League, nella quale il vantaggio resta enorme: +11 proprio sullo United.