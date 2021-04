Le aperture inglesi - Il City punta la Champions. Protesta social in Premier dopo i casi razzismo

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, martedì 13 aprile:

Mirror Sport

"Se battiamo il Dortmund..."

C'è fiducia nell'ambiente del Manchester City in vista del ritorno dei quarti di Champions League contro il Borussia Dortmund. Raheem Sterling ha dichiarato a gran voce che i citizens possono spiccare il volo in caso di passaggio del turno, con la coppa nel mirino: "Battiamo il Dortmund e poi guardateci prendere il volo". Dopo tre eliminazioni nei quarti di finale, in caso di passaggio del turno il City di Guardiola punterà con forza all'obiettivo grosso.

Star Sport

"Il West Bromwich spera ancora"

Le speranze sono ridotte al lumicino, ma dopo la vittoria per 3 a 0 sul Southampton di ieri, il West Bromwich Albion di Sam Allardyce spera ancora. Sono 8 le lunghezze dal Newcastle, a sette giornate dal termine: servirà un vero e proprio miracolo per centrare la salvezza.

Daily Mail

"Spegnete i social"

Dopo l'ennesimo caso di razzismo e di intimidazioni arrivato tramite i social network i club della Premier hanno deciso di boicottare i social network in vista della prossima giornata. Per l'intero weekend non posteranno nulla.