Le aperture inglesi - Il City si aggiudica la Carabao Cup e ora punta al triplete

vedi letture

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 26 aprile:

Mirror Sport

"Il City verso le stelle"

Guardiola e Laporte regalano al City la quarta Carabao Cup consecutiva ed ora mettono nel mirino il triplete. Se in campionato ormai dovrebbe essere cosa fatta, ci sarà da faticare in Champions League, dove i citizens affronteranno il Paris Saint Germain, mercoledì sera.

I Sport

"Il City fa un campionato a parte"

Quarta coppa consecutiva per il Manchester City e titolo in campionato sempre più vicino. Lo strapotere messo in mostra quest'anno dagli uomini di Guardiola dovrà essere confermato in Champions League per rendere trionfale la stagione.

The Times

"Ora voglio il triplete"

Punta in alto Pep Guardiola, che non ci gira intorno e fissa l'obiettivo: "Ora voglio il triplete". Coppa archiviata con successo, per il titolo in campionato potrebbe bastare attendere domenica prossima. Resta da conquistare la Champions con il primo appuntamento all'ostacolo PSG in programma mercoledì.