Le aperture inglesi - Una sconfitta che fa male, crudele e nel peggiore dei modi

Di seguito le aperture inglesi di oggi, lunedì 12 luglio:

The Guardian

"Infarto"

I Tre Leoni cadono all'ultimo ostacolo, con l'Italia che vince ai calci di rigore.

The Daily Telegraph

"La peggiore agonia... I rigori infrangono i cuori ancora una volta"

Daily Express

"Così, così crudele"

Il dolore è tanto con la nazionale inglese che perde ancora una volta ai calci di rigore. A festeggiare sono gli azzurri di Mancini.

Mirror Sport

"Oh no, non un'altra volta"

Il sogno dell'Inghilterra si infrange ancora una volta sui calci di rigore, ma i giovani di Southgate sono riusciti nell'impresa di unire una nazione.

The Telegraph

"Questa farà male"