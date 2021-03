Le aperture portoghesi - CR7 spegne le critiche. Porto vittorioso sul Ferreira

A Bola

"Parlate adesso!"

Dopo le tante polemiche piovute su Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni, ieri è arrivata la tripletta del campione portoghese ed il quotidiano prende le difese del numero sette della Juventus. 770 reti in carriera ed i complimenti di Pelè per avere superato il suo record: grande risposta di Ronaldo alle critiche.



"Settimana estenuante per la squadra"

Dopo il passaggio del turno conquistato a Torino, il Porto ieri è tornato in campo vincendo per due a zero sul Pacos de Ferreira, con le reti di Pepe e Sergio Oliveria. "Settimana durissima per la squadra", chiosa mister Conceicao.

Record

"Romas merita una chance"

Nello Sporting Lisbona potrebbe a breve trovare maggiore spazio Tomas, in grande forma come dimostrato con la rete decisiva la scorsa settimana, ma come messo in mostra anche durante gli allenamenti, dove a gran voce chiede una maglia da titolare".