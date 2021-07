Le aperture portoghesi - Joao Mario al Benfica: oggi la firma dell'ex Inter

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, 13 luglio 2021.

A Bola

"Joao Mario firma oggi" riporta l'edizione odierna del quotidiano portoghese, che tratta altresì dello scontro tra Luis Filipe Vieira e Rui Costa dopo che l'ex presidente del Benfica è stato arrestato nell'operazione "Cartellino rosso".

Record

"Joao Mario rescinde con l'Inter". Il centrocampista, libero a zero, si accaserà al Benfica: l'ufficialità potrebbe arrivare in giornata. Ma lo Sporting promette di procedere per vie legali.