Le aperture portoghesi - Sorride il Benfica. Porto: Mbemba recupera, Pepe e Corona in dubbio

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 9 marzo:

Record

"Molto meglio!"

E' un Benfica in netta ripresa quello che ieri sera si è imposto per 3 a 0 sul Belenenses, portando a casa la terza vittoria consecutiva senza subire reti e rilanciando le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima Champions. "La squadra continua a crescere", chiosa Jorge Jesus, che promette battaglia fino all'ultima gara della stagione.



"Andiamo a Torino con forza"

Taglio laterale per la delicata sfida di questa sera all'Allianz Stadium, dove il Porto farà visita alla Juventus per tentare di difendere il prezioso gol di vantaggio ottenuto all'andata. "Andiamo a Torino con forza e coraggio", ha detto Sergio Conceicao in conferenza stampa. Il tecnico recupera Mbemba, ma Pepe e Corona restano in dubbio.

A Bola

"Già segniamo il triplo"

Dieci minuti ad altissimo livello ed il Benfica trova tre reti per la vittoria più larga della stagione, quella della definitiva uscita dalla crisi. La prima vittoria esterna del 2021 rilancia le aquile nella corsa Champions.