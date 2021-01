Le aperture spagnole - A. Madrid out dalla Copa del Rey con club di Segunda. Barça, vittoria e 3° posto

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 7 gennaio 2021:

Marca

"'Cornellada' a doppia traiettoria"

Sorpresa in casa Atletico Madrid e ampio spazio in apertura. La squadra del Cholo cade nuovamente davanti a un club di Segunda B, il Cornella, e viene eliminata dalla Copa del Rey. Un anno dopo, il fiasco si ripete. Nemmeno la titolarità di Joao Felix impedisce la debacle biancorossa. Unico club di Liga che perde nel turno del mercoledì. E Simeone lascia dubbi sul suo futuro: "Dovremo trovare soluzioni se saremo qui il prossimo anno".

As

"Cornellazo"

Inevitabile che l'Atletico Madrid domini le prime pagine questa mattina. Il Cholo è caduto nuovamente contro una squadra di Segunda B ed è stato eliminato dalla Copa del Rey. Il Cornella vince 1-0. Simeone getta benzina sul fuoco: "Servono soluzioni se saremo ancora insieme il prossimo anno".

Sport

"Reyes Magos"

Fondamentale successo nel recupero della gara di Liga per 3-2 al San Mames in casa dell'Athletic Bilbao per il Barcellona. Il legame Messi-Pedri ha regalato alla squadra blaugrana la vittoria con due gol del fuoriclasse argentino e un altro della giovane stella della cantera. Il Barça si piazza per la prima volta in questa stagione in zona Champions: è già terzo, a 5 punti dal Real Madrid e 7 dall'Atletico Madrid.

Mundo Deportivo

"Cornellazo" e "Reyes Magos"

Due fondamentalmente le aperture del quotidiano sulle due notizie di giornata. Da una parte il k.o. monumentale dell'Atletico Madrid, leader della Liga che perde 1-0 contro il Cornella, club di Segunda che merita il successo ottenuto. La squadra di Simeone non ha messo in campo la consueta grinta e non è riuscita a rimontare il gol di Adrian. Dall'altra il successo per 3-2 in trasferta del Barcellona sull'Athletic Bilbao nel recupero della partita di Liga. Due gol per Messi, uno per Pedri e tre punti che portano i blaugrana al terzo posto. La partnership tra il capitano e il canterano ha rotto un Athletic che ha segnato per primo, ma è stato inferiore.