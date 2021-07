Le aperture spagnole - Barça, Messi fino al 2026. Saul-Griezmann, lo scambio de LaLiga

vedi letture

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 15 luglio 2021.

Marca

"Lo scambio de LaLiga"

Saul e Griezmann si preparano per una mossa al contrario. Barcellona e Atletico Madrid stanno lavorando a un'operazione che, se dovesse accadere, allevierebbe le casse del Barça e lascerebbe il posto a Saul. Anche lo scambio è in linea con i piani sportivi di entrambe le squadre.

As

"Messi, altri cinque anni al Barça"

Principio d'intesa con i blaugrana per il rinnovo dell'argentino. Dimezzerà il suo ingaggio per questo corso, ma riceverà un bonus per rinnovarlo. La Liga ha l'ultima parola.

Sport

"Messi-Barça 2026"

I blaugrana hanno raggiunto un accordo con l'argentino per rinnovargli il contratto per cinque anni e legarlo a vita al club. Il sei volte Pallone d'Oro darà l'esempio, dimezzandosi l'ingaggio, per poter continuare a giocare nel Barcellona.

Mundo Deportivo

"Messi-Barça, 5 anni"

I blaugrana e il crack argentino finalizzano un accordo per unirsi fino al 2026, in attesa di frange tecniche. Messi ridurrà il suo stipendio del 50% e il club è in attesa che LaLiga dia l'ok all'iscrizione.