Le aperture spagnole - Il Real ed il Barça sognano il Doblete: "Lanciati al Clasico"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 9 aprile 2021.

Marca

"Il sogno del Doblete"

Real Madrid e Barcellona sono arrivate al primo Clasico di ottobre in crisi e con la paura di una stagione in bianco. Domani si giocano LaLiga, con il permesso dell'Atletico Madrid: i Blancos combattono anche per la Champions League e la squadra di Koeman per la Coppa con l'Athletic.

As

"Lanciati al Clasico"

Karim Benzema ha segnato 18 gol in campionato e ha realizzato una rete nelle ultime sette partite. Messi, capocannoniere con 23 gol, ne ha segnati 16 nelle 13 giornate precedenti. Sarà un duello molto interessante ed avvincente tra i due mattatori delle due compagini.

Sport

"Duello alla lavagna"

Il Real Madrid scommetterà sul suo classico 4-3-3 nonostante le sconfitte. Il Barça rimarrà fedele al 3-5-2 che ha dato ottimi risultati contro squadre forti. Il Clasico vivrà la battaglia tra Koeman e Zidane, due allenatori che hanno firmato serie spettacolari nella seconda parte di Liga.

Mundo Deportivo

"Un trionfo capitale"

Il Barcellona è convinto che se vincesse il Clasico il titolo non gli scapperà. Credono che l'Atletico Madrid, sotto pressione, perda punti e che il Real Madrid, con la Champions League, si concentri tutto sulla massima competizione europea.