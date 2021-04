Le aperture spagnole - "L'Inghilterra fa saltare in aria la Superlega", "Brexit", "La Superlega crolla"

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi mercoledì 21 aprile 2021.

Marca

"Super ridicolo"

Il progetto di Florentino Perez fallisce in 48 ore. La pressione dei tifosi inglesi, che gridano "il calcio appartiene al popolo", abbatte la faraonica Superlega. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham e Arsenal lasciano in blocco. Anche Bayern Monaco e PSG hanno detto no. Plebiscito ora per Real Madrid, Atletico e Barça.

As

"L'Inghilterra fa saltare in aria la Superlega"

I sei club inglesi si ritirano a causa delle pressioni dei tifosi e del loro governo. La loro decisione è arrivata dopo un vertice notturno dei dodici club fondatori. Florentino Perez: "Ceferin ha detto bugie ai politici".

Sport

"La Superlega crolla"

Tutti i club inglesi (Manchester City, Manchester United, Chlesea, Arsenal, Liverpool e Tottenham) annunciano ufficialmente che non parteciperanno alla Superlega. Anche il PSG e il Bayern Monaco si rifiutano di competere, quindi il progetto pubblicato da Florentino Perez è nato morto. Il Barcellona ieri mattina meditava se seguire lo stesso percorso delle squadre di Premier League.

Mundo Deportivo

"Brexit"

La Superlega sta morendo. I club inglesi, con il Manchester City in testa, fanno marcia indietro e smantellano il progetto di Florentino. Il vertice di emergenza tra le 12 squadre si è concluso senza accordo e la competizione sembra essere in fase di scioglimento. Il Barça per il momento mantiene la sua posizione iniziale anche se sarà sottoposto al voto dell'Assemblea.