Le aperture spagnole - Real, ecco come arrivare a Mbappé. Spagna, Busquets imprescindibile

Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi venerdì 25 giugno 2021.

Marca

"La tabella di marcia per Mbappé"

Il piano del Real Madrid per ingaggiarlo continua come concordato. La resistenza del giocatore al rinnovo con il PSG è fondamentale. Dopo l'Europeo parlerà e sarà il momento di vedere se i francesi negozieranno. Intanto Villas-Boas: "Prima o poi finirò a Madrid".

As

"Un Everest per La Roja"

Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Mbappé e Modric, pericoli sulla via della Spagna verso il titolo dell'Europeo. Anche l'Italia è una delle possibili rivali per quella parte del tabellone.

Sport

"Il pubblico è tornato!"

Il governo spagnolo approva il ritorno degli spettatori negli stadi senza limiti di capienza dopo un anno e mezzo di tribuna vuota. Il Camp Nou tornerà a vibrare da agosto e il Barcellona stima che entrerà un minimo di 60 milioni di euro in più con il provvedimento.

Mundo Deportivo

"Capitan Busquets"

La prestazione del centrocampista del Barcellona al suo rientro è stata una lezione, sia di calcio che di atteggiamento. La sua leadership ha fatto riemergere la Nazionale, liberando i compagni da ogni pressione.