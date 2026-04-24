Lecce, Di Francesco punta su Siebert. Edicola del Sud: "Si studia la nuova difesa"
In vista della delicata trasferta di Verona, L’Edicola del Sud analizza le mosse di Eusebio Di Francesco, costretto a ridisegnare il pacchetto arretrato del suo Lecce. Con diverse assenze in programma, il tecnico pescarese sembra intenzionato a lanciare il tedesco Jamil Siebert come fulcro della retroguardia. Il giovane centrale, arrivato con grandi aspettative, è chiamato a una prova di maturità in un Bentegodi che si preannuncia caldissimo, in un match che mette in palio punti pesanti per la serenità della classifica salentina.
Il quotidiano sottolinea come la rotazione difensiva non riguarderà solo l'innesto di Siebert: Di Francesco sta valutando diverse soluzioni per comporre la linea a quattro davanti a Falcone. Accanto al tedesco, crescono le quotazioni di Jean e Perez, con quest'ultimo che potrebbe agire sia centralmente che come terzino bloccato. L'obiettivo è ritrovare quella solidità che è mancata nelle ultime uscite, dove il Lecce ha concesso troppo agli avversari, e la scelta di Siebert risponde alla necessità di avere maggiore fisicità e rapidità nei recuperi contro gli attaccanti scaligeri.
Nonostante l'emergenza, l'ambiente resta fiducioso. Di Francesco ha lavorato molto sulla fase di non possesso durante la settimana, cercando di trasmettere sicurezza a un reparto che subirà inevitabilmente delle modifiche strutturali. La sfida contro il Verona rappresenta un crocevia fondamentale: una prova convincente della "nuova" difesa certificherebbe la crescita delle alternative in rosa, permettendo al Lecce di affrontare il finale di stagione con maggiori opzioni tattiche e una consapevolezza rinnovata nei propri mezzi difensivi.
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