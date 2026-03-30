Lecce, Siebert e Ngom volano nelle quotazioni. L'Edicola del Sud: "Nuovi titolari pronti a diventare plusvalenze"

Il valore della rosa del Lecce continua a crescere grazie all'esplosione dei suoi giovani talenti. L'Edicola del Sud analizza gli ultimi aggiornamenti del portale Transfermarkt, evidenziando come Siebert e Ngom siano ormai diventati pedine fondamentali nello scacchiere dei salentini. Il centrale tedesco e l'esterno destro hanno approfittato degli infortuni di Gaspar e Dorgu per scalare le gerarchie, dimostrando di essere pronti per palcoscenici importanti e garantendo alla società potenziali plusvalenze record.

Se per alcuni elementi il valore è schizzato verso l'alto, il quotidiano segnala invece il calo di un milione di euro per Gendrey, che ha recentemente ritrovato la maglia della Nazionale ma fatica a mantenere la continuità della scorsa stagione. Nonostante questo leggero flesso, il lavoro di Pantaleo Corvino continua a dare frutti sperati, con una rosa che si conferma tra le più futuribili dell'intero campionato.

La strategia del club resta chiara: valorizzare i profili emergenti per garantire la sostenibilità economica e tecnica. Il finale di stagione sarà decisivo per consolidare queste valutazioni, con il Lecce che punta a chiudere in bellezza sfruttando l'entusiasmo e la freschezza dei suoi nuovi titolari.