Locatelli vuole la Juve. Tuttosport: "Ma l'incontro col Sassuolo può slittare"

Tuttosport dedica spazio al futuro di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo richiesto dalla Juventus e non solo. "L'incontro col Sassuolo può slittare" scrive il quotidiano che fa il punto della situazione. L'Arsenal c'è ma sembra spingere di più per altri obiettivi come Aouar del Lione. Il giocatore vuole la Juventus e i club lavorano per accontentarlo. L'atteso summit tra Carnevali e Cherubini potrebbe slittare di qualche giorno, per permettere al giocatore di concentrarsi al 100% sulla finale dell'Europeo con l'Italia. Il confronto però ci sarà e si parlerà delle modalità di pagamento, della cifra del trasferimento (almeno 40 milioni) e delle possibili contropartite (ora più Fagioli di Dragusin per i neroverdi).