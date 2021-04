Lotta Champions, Corriere dello Sport: "Gli scontri diretti spingono il Napoli"

Altri sei splendidi appuntamenti per garantirsi una cinquantina di milioni di euro, qualificandosi tra le big d'Europa, sono a disposizione per i club che stanno facendo la corsa all'Europa. Le rivali si toglieranno punti a vicenda ogni chances è da sfruttare, a partire da lunedì. Milan lievemente in vantaggio su Juve e Atalanta, più staccato il Napoli e Lazio lontana. Gattuso però ha fiutato la possibilità di portare la sua squadra in Champions e rispetto alle altre ha un percorso in campionato da non farsi sfuggire. A scriverlo è il Corriere dello Sport