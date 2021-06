Magnanelli a SportWeek: "Locatelli predestinato, può giocare nelle grandi europee"

"Locatelli predestinato, può giocare nelle grandi europee", titola stamane Sportweek. Parole di Francesco Magnanelli, che così parla del suo compagni di squadra: "Per lui ho un debole. Giocargli vicino è semplice: è un centrocampista moderno, totale. Per me può giocare in qualsiasi squadra europea di alto livello. Ha una facilità di gestione del pallone che è sorprendente. E più giocherà con i bravi, più migliorerà. E' un predestinato, la palla tra i piedi non gli scotta. Ha una spiccata personalità e una forte fiducia nei suoi mezzi".