Manchester City? No grazie. La Gazzetta dello Sport: "Lukaku ha sposato il progetto Inter"

Per Romelu Lukaku, oggi, c'è solo l'Inter. Il belga è rimasto impassibile agli assalti del Manchester City, che già la scorsa estate aveva sondato il terreno per capire i margini dell'affare: i nerazzurri non aprirono, l'ex United nemmeno. Oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, il copione promette di ripetersi: Guardiola l'ha inserito nella sua short list insieme a Kane e Haaland, nuovi sondaggi sono stati effettuati nelle scorse settimane, ma Romelu non sembra aver cambiato idea. Per Big Rom è anche una questione d'onore: non vuole essere lui, sottolinea la rosea, a chiedere di lasciare un club che ha investito su di lui nel momento peggiore della sua carriera.