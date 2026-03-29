Martedì la gara con la Bosnia, Il Foglio: "All'Italia serve qualcosa in più per andare al Mondiale"
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La sfida contro la Bosnia si avvicina. Dopodomani la Nazionale azzurra scenderà in campo a Zenica per cercare la qualificazione ai prossimi Mondiale nell'ultimo turno del playoff. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Foglio Sportivo: "All'Italia serve qualcosa in più per andare al Mondiale".
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