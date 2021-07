Martedì la semifinale con la Spagna. Il Corriere dello Sport: "La Roja trema"

Il Corriere dello Sport si sofferma sugli avversari degli Azzurri in semifinale: "La Roja trema". L'Italia e la Spagna si affronteranno martedì a Wembley nella prima delle due semifinali dell'Europeo. Vittoria sofferta per gli spagnoli contro la Svizzera. Vittoria ai calci di rigore contro una Svizzera coriacea che non ha mai mollata e si è arresa solo dagli 11 metri. L'espulsione di Freuler nella ripresa, giudicata severa, ha condizionato la gara. Decisivo il rigore di Oyarzabal ma anche il portiere Unai Simon che ha ipnotizzato gli svizzeri dal dischetto. E in semifinale ci va la Spagna, dopo altri 120 minuti sulle gambe. Martedì il grande match con l'Italia.