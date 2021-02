Mbappé nuovo re del PSG. La Gazzetta dello Sport: "Tripletta al Barça, oscurato Messi"

Quanto avvenuto ieri al Camp Nou ha tutta l'aria di un passaggio di consegne, secondo La Gazzetta dello Sport: Mbappé si è preso la scena, siglando la sua prima tripletta in Champions e lasciando Messi con quella faccia "inespressiva" e "vuota" che in tempi recenti si è vista spesso. Il Barcellona aveva salutato il 2020 europeo con il 3-0 inflittogli dalla Juve, e inaugura l'anno nuovo con il tonfo contro un PSG orfano di Neymar e Di Maria. I blaugrana non vengono eliminati a questo punto della competizione dal lontano 2007, ma a Parigi servirà un'impresa ancor più grande del 6-1 di quattro anni fa. Il match di ieri ha peraltro regalato ottimi spunti al c.t. Mancini: Florenzi è stato impeccabile in difesa, Kean è andato a segno, Verratti non ha deluso le aspettative.