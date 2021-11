Mertens vuole rimanere a Napoli. Gazzetta: “Contratto quasi in scadenza, ma c’è l’opzione”

Secondo La Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi sulla volontà di Dries Mertens di rimanere a Napoli. Il suo contratto, con un ingaggio di 4,8 milioni netti più bonus, scade nel giugno 2022, ma ha un’opzione per il club di essere prolungato di un anno ancora alle stesse cifre. Opzione che il Napoli può esercitare entro giugno. Ora Mertens sa bene che in questa fase il club ha altre priorità e punta soprattutto alla riduzione del monte ingaggi (leggi anche stallo nel rinnovo con Insigne), attualmente ben sopra i cento milioni di euro. Solo in primavera, quando si saprà se il Napoli entrerà in Champions League, con relativa programmazione degli introiti, il club farà le proprie scelte.