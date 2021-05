Milan, caccia al trequartista. Tuttosport: "De Paul, Ilicic e Pessina nel mirino"

Il Milan cerca un nuovo trequartista. Forse due. Scrive Tuttosport: "De Paul, Ilicic e Pessina nel mirino". Ad oggi Calhanoglu sembra più lontano e Brahim Diaz sembra destinato al ritorno al Real Madrid. Intanto i rossoneri sondano il mercato: piace e tanto Rodrigo De Paul dell'Udinese (su di lui anche la Juve di Allegri) con il Milan che potrebbe inserire delle contropartite come ad esempio Hauge per abbassare l'esborso economico. Occhi anche sul fronte Atalanta con Josip Ilicic possibile opzione (ma solo in caso di affare alla 'Gomez-Siviglia') e con l'ex Pessina che non è mai uscito fuori dai radar.