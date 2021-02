Milan-Crotone, la moviola del Corriere dello Sport: "Giusto annullare il gol di Calabria"

vedi letture

Il Corriere dello Sport pubblica la moviola di Milan-Crotone. Zero episodi controversi, zero contestazioni, risultato mai troppo in bilico. Pairetto la chiude con 26 falli fischiati e 4 gialli. E' l'assistente numero uno Lo Cicero ad annullare la rete di Calabria, servito di tacco da Leao. L'offside è di Ibrahimovic, al momento del passaggio del difensore lo svedese è oltre Djidji. Soglia del fallo abbastanza alta: l'arbitro considera di gioco il contatto al limite dell'area fra Theo e Benali, il secondo ingenuo, l'altro scaltro ad accentuare un po', giusto far proseguire. Corrette le ammonizioni per Saelemaekers (su Pedro Pereira), Rispoli (abbattuto Theo), Romagnoli (trattenuta) e Calabria (fallo tattico, era diffidato, non si strapperà le vesti).