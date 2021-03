Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pronti 100 milioni per Ibra, Tomori e Vlahovic"

Sperando di centrare il ritorno in Champions League dopo un'annata fin qui da ricordare, il Milan comincia a pianificare il futuro. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma proprio sui programmi rossoneri e in prima pagina titola così: "Pronti 100 milioni per Ibra, Tomori e Vlahovic: tutto per la Champions".