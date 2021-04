Milan, il grande freddo. Corriere della Sera: "Il club ora teme di perdere la Champions"

vedi letture

Nove sconfitte nel 2021, di cui 7 in Serie A, e ora il Milan ha paura di dover ricominciare tutto un'altra volta. Scrive il Corriere della Sera: "Il club ora teme di perdere la Champions". A mettere paura è anche il calendario, il peggiore tra i club in lotta per un posto Champions: due scontri diretti con Juventus e Atalanta, poi tre sfide con squadre in piena lotta per la salvezza come Benevento, Torino e Cagliari. La sensazione è che la squadra sia in sofferenza. I rossoneri sono partiti presto, per i preliminari, e nessuno ha giocato quanto loro (48 gare stagionali). La difesa continua a incassare ed è la peggiore delle prime 5. La buona notizia è che contro il Benevento tornerà in campo Ibra. Il vero problema è che dietro di lui c'è il vuoto.