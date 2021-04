Milan, il nodo Donnarumma. Tuttosport: "Le commissioni chieste da Raiola frenano il rinnovo"

L'edizione odierna di Tuttosport si occupa della questione rinnovo di Donnarumma, specificando come il portiere rossonero abbia espresso da tempo la volontà di rimanere al Milan anche a chi cura i suoi interessi, ovvero Mino Raiola. Il procuratore vuole però prima capire se il Diavolo riuscirà a strappare il pass per la prossima Champions League, passaggio considerato fondamentale per sbloccare la trattativa. I rossoneri hanno messo sul piatto un'offerta da otto milioni l'anno per quattro stagioni, e nessun altro club ha sin qui presentato un'offerta formale al giocatore. A rallentare le contrattazioni, secondo il quotidiano, sarebbero le commissioni richieste da Raiola. Quel che è certo è che le prossime settimane saranno decisive per la risoluzione - in un senso o nell'altro - della vicenda.