Milan, in bilico il futuro di Romagnoli. Gazzetta dello Sport: "Spunta il Barça"

La Gazzetta dello Sport scrive del futuro di Alessio Romagnoli: "Spunta il Barça". Il difensore sabato prossimo festeggerà le 220 presenze in rossonero diventando il 54° giocatore più presente nella storia del club ma il suo futuro al Milan è in bilico. Mancano 14 mesi alla scadenza del contratto, può accadere di tutto. Il Milan da Champions vorrà avere almeno 3 centrali importanti ma Romagnoli rischia di restare indietro e per questo una cessione non è da escludere. Il club rossonero si sta ponendo delle domande: rinnovo o addio? Se il punto incontrerà delle complicazioni si passerà al due. Il Milan sarebbe pronto a valutare offerte. Voci di un interesse del Barcellona: nessun contatto ma i blaugrana cercano un centrale mancino bravo a gestire la palla. Poco praticabile al momento la pista che porta al Chelsea.