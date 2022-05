Milan, Investcorp vuole blindare Leao. Gazzetta: “A breve nuovi incontri per il suo rinnovo”

Rafael Leao sta diventando sempre più decisivo nel Milan di Elliott e sarà al centro anche del nuovo Diavolo di Investcorp che nei prossimi giorni definirà l'acquisto del club rossonero. Una delle prime cose che farà il fondo arabo sarà proprio blindare il giovane attaccante portoghese che ha il contratto in scadenza nel 2024 e che da tempo ormai è in trattativa per prolungare fino al 2026. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport, secondo cui da tempo le parti ne stanno parlando e un accordo sembrava essere ad un passo, ma tra il nodo Sporting Lisbona e l'arrivo di alcune offerte molto alte come quella del PSG, alla fine la firma tanto attesa non è arrivata. Serviranno quindi nuovi incontri e contatti, nei quali si ripartirà dall'offerta milanista da 4,5 milioni di euro netti all'anno fino al 2026 (è il triplo di quello che guadagna ora). Vedremo se basterà a convincere Leao a firmare, con il giocatore che non ha mai nascosto che sta bene a Milano e che la sua volontà è di proseguire la sua avventura con la maglia del Milan.