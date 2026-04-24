Milan-Juve, tra idee e mercato. TuttoSport:" Sfida Scudetto"

Il titolo di TuttoSport fotografa una partita che va oltre i novanta minuti: Milan e Juventus si giocano non solo il presente ma anche le basi del futuro, tra ambizioni di vertice e strategie già orientate alla prossima stagione. Due squadre diverse, ma accomunate dalla necessità di rilanciarsi attraverso uomini e scelte tecniche.

Il quotidiano legge la sfida di San Siro anche attraverso il confronto in panchina tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, due visioni solo apparentemente lontane. Entrambi, infatti, mettono al centro i calciatori, consapevoli che il rendimento passa dalla qualità e dalla personalità degli interpreti. Non è un caso che il peso specifico della gara possa ricadere sui talenti: Rafael Leao e Kenan Yildiz, divisi da un gol in stagione, rappresentano l’ago della bilancia di un equilibrio sottilissimo.

Le condizioni dei due numeri dieci raccontano però percorsi diversi: il portoghese arriva tra acciacchi e discontinuità, mentre il turco vive una fase di maggiore brillantezza, pur con qualche eccesso di foga. Due simboli di squadre che hanno cercato anche soluzioni alternative, arrivando a reinventarli persino da centravanti per sopperire alle difficoltà offensive emerse nel corso dell’anno.

Sul piano della profondità, TuttoSport sottolinea un vantaggio bianconero: nonostante l’assenza di Dusan Vlahovic, la Juventus sembra avere più soluzioni, anche grazie a innesti come Boga, capace di incidere a gara in corso. Il Milan, invece, paga una minore varietà offensiva, con alternative ridotte e una dipendenza più marcata dai singoli.

A fare la differenza, però, potrebbero essere i numeri difensivi: la risalita della Juve è passata dalla solidità, con appena due gol subiti nelle ultime sei gare, mentre i rossoneri hanno perso equilibrio concedendone sette nello stesso arco temporale. Un dettaglio che pesa e che può orientare una sfida in cui episodi e gestione saranno determinanti.