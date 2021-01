Milan, Krunic per forza. Tuttosport: "Titolare con Kessie per la prima volta"

Contro la Juventus toccherà a Krunic e l'edizione odierna di Tuttosport titola: "Titolare con Kessie per la prima volta". Sarà una coppia di centrocampo inedita dal primo minuto in questo campionato quella che affronterà la Juventus. Tra assenz e squalifiche toccherà a Krunic affiancare Franck Kessie nel centrocampo rossonero. Nelle due presenze da titolare di Krunic era affiancato da Sandro Tonali, mai da Kessie. Però Bennacer ancora non è al meglio, e Tonali è squalificato dopo il rosso di domenica. Su Krunic sono tante le squadre che si sono mosse per il prossimo mercato, ma il Milan non se ne priverà: una sua cessione aumenterebbe il numero delle falle da chiudere a centrocampo. Meglio non allargare l'elenco delle necessità in un momento di estrema difficoltà economica.