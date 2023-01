Milan, la Procura di Milano apre un fascicolo. La Stampa: "Indagini sulla vendita del club"

vedi letture

Come riporta La Stampa, la Procura di Milano è tornata ad interessarsi della vendita del Milan a RedBird. È stato infatti aperto un fascicolo contro ignoti per un'ipotesi di appropriazione indebita in seguito all'esposto presentato dalla società finanziaria BlueSkye lo scorso 20 ottobre. Pare che Elliott non abbia consultato il socio di minoranza BlueSkye. Si parla di opacità nei passaggi societari che avrebbe generato oltre 100 milioni di euro di perdita sulla garanzia del finanziamento, legato ai pegni costituiti nell'architettura di controllo del Milan.