Milan-Manchester United. Il QS: "Dal palco al campo: torna Ibra, l'uomo della provvidenza"

vedi letture

"Dal palco al campo: torna Ibra, l'uomo della provvidenza". Questo il titolo che il QS dedica stamattina al Milan che dovrà affrontare il Manchester United. Dopo tre settimane di stop, lo svedese torna al momento giusto, ma è difficile capire, anche dalle parole di Pioli, se sarà subito titolare. Il tecnico punta l'obiettivo perché è già tempo di sentenze e portare a casa dei risultati respingendo i cattivi pensieri: "Avrei firmato ad agosto per ritrovarmi secondo in Serie A ed in corsa in Europa League adesso".