Milan, mosse da Champions. Gazzetta dello Sport: "Vlahovic e Vlasic nel mirino"

Si scalda il mercato del Milan e La Gazzetta dello Sport racconta le mosse Champions dei rossoneri. "Vlahovic e Vlasic nel mirino" scrive il quotidiano rosa oggi in edicola. Il rinnovo di Ibra è all'orizzonte ma serve un centravanti che sia in grado di far rifiatare lo svedese. Nel mirino c'è Dusan Vlahovic, prossimo avversario con la Fiorentina. Valutazione sui 40 milioni, Commisso fa muro. Il contratto del giovane serbo classe 2000 è in scadenza nel 2023 e al momento non sembra aver intenzione di rinnovare. Tutto è fluido. Così come i riscatti di Brahim Diaz e Meitè dal Real e dal Torino e così come il futuro di Calhanoglu, con il quale manca ancora l'intesa sul rinnovo. Segnalati contatti con Nikola Vlasic, centrocampista offensivo di 23 anni del Cska Mosca, che ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni.