Milan, RedBird e l'idea Dybala. Tuttosport: "Testa a testa con l'Inter"

L'idea Dybala in casa Milan prende sempre più piede. L'argentino piace a Gerry Cardinale che vuole segnare positivamente i primi cento giorni di RedBird alla guida del club rossonero. Con Dybala il Milan guadagnerebbe sicuramente il seguito di molti giovani appassionati di calcio e sul campo garantirebbe a Stefano Pioli una solida soluzione da inserire alle spalle di Origi e Giroud. Visti gli obiettivi europei, inoltre, una pedina come quella argentina rappresenterebbe sicuramente una certezza maggiore in termini di rendimento, ma l'ostacolo è dato dalle richiesta di ingaggio del giocatore che vanno oltre il tetto salariale imposto dal Milan. Al momento, quindi, l'intesa con Marotta rimane quella più accreditata per il futuro della Joya, ma il testa a testa tra Inter e Milan è solo all'inizio. Lo riporta Tuttosport.