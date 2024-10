Milan, serata buia per Theo e Leao: a Firenze la fascia sinistra milanista non funziona

Serata da dimenticare per il Milan, che si è fermato all'Artemio Franchi dove la Fiorentina è passata per 2-1 sfruttando anche le parate di David De Gea. L'estremo difensore viola infatti ha neutralizzato due rigori a Theo Hernandez e Abraham, salvando di fatto il risultato. In casa rossonera però ci si aspettava di più proprio da Theo e Leao che - si legge anche su La Gazzetta dello Sport - hanno vissuto una delle notti più buie di questo avvio stagionale. Il terzino francese ha commesso il fallo da rigore su Dodò, ringraziando Maignan per la successiva parata su Kean.

Theo però ha fallito un'opportunità dagli undici metri a fine primo tempo, stregato da De Gea. E a tempo quasi scaduto il terzino è stato anche espulso per proteste, a testimonianza di una serata horror che potrebbe costargli due turni di squalifica. Non è andata di certo meglio a Leao, che non è stato in grado di incidere lasciando il campo nella ripresa poco prima del raddoppio viola firmato Gudmundsson. Il portoghese ha fatto davvero poco in fase offensiva, non riuscendo ad imporsi neanche in quella difensiva. La sosta arriva dunque come momento di riflessione per Theo e Leao, chiamati a riprendersi il Milan dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.