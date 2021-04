Milan, si rinnova il dilemma vice Ibra: "Pioli indeciso: il deludente Leao e o il fantasma Mario?"

Dubbio di formazione per Stefano Pioli. Domani sera il suo Milan scenderà in campo all'Olimpico contro la Lazio in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions. Fra i nodi da sciogliere c'è quello legato all'attacco con Mandzukic e Leao che si contendono una maglia dal primo minuto. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Milan, con la Lazio si rinnova il dilemma del vice Ibra. Pioli indeciso: il deludente Leao e o il fantasma Mario?".