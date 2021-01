Moratti a Tuttosport: "Non posso riprendere l'Inter. Non c'è bisogno di cambiare logo"

"Non posso riprendere l'Inter. Non c'è bisogno di cambiare logo", parole di Massimo Moratti riportate da Tuttosport. "Se fosse così, mi spiacerebbe molto perché sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste. Questo era il meglio che l’Inter potesse trovare, non un fondo, ma una famiglia", risponde Moratti a chi gli chiede della trattativa con Bc Partners. Un fondo: "«Ormai entrano dappertutto e dobbiamo abituarci a questo tipo di mentalità anche se nel

calcio c’è sempre stato un responsabile, una persona che decide. Il mio ritorno? No ormai certi club hanno una dimensione che non sono più consentite ad una persona". E sulla questione logo? "Guardi una volta, i primi anni in cui ero presidente, eravamo in Austria per una partita di Coppa e c’era scritto sul tabellone “Inter Milan”. Ricordo che parlai con i dirigenti della squadra avversaria chiedendo loro di togliere Milan e loro lo tolsero. Questo perché l’Inter è conosciuta perché è l’Inter, non c’è bisogno di una aggiunta di quel tipo".