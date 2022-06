Mou vuole rosa pronta. Il Messaggero: "Tante incognite: ad un passo il terzino Celik"

vedi letture

Mourinho ha chiesto una rosa pronta già a partire dal 5 luglio, primo giorno di raduno a Trigoria. A scriverlo è Il Messaggero che analizza come il timore principale risiede in un centrocampo: José ha perso Mkhitaryan, Oliveira e presto saluterà Veretout. Il braccio di ferro con il Sassuolo per Frattesi non accenna a sbloccarsi. Sulla trequarti, invece, è incerto il destino di Zaniolo. Vicina alla conclusione la trattativa per Celik: il terzino del Lille arriverà a circa 8 milioni di bonus in più, ha già l'accordo con il club (quinquennale a 2 milioni a stagione) e nei prossimi giorni potrebbe essere annunciato.