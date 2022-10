Moviola Barça-Inter, Corriere dello Sport: "Marciniak, che topica! Dembelé graziato 2 volte"

"Marciniak, che topica! Dembelé graziato 2 volte" scrive il Corriere dello Sport analizzando gli episodi da moviola di Barcellona-Inter 3-3. Marciniak sbaglia, manca un rosso a Dembelé su Darmian: tacchetti sul polpaccio del difensore, "da rosso, Marciniak sceglie il giallo e sbaglia. Anche perché sarebbe dovuto essere il secondo, visto che nel primo tempo Dembelè era entrato in ritardo su Skriniar, episodi che ha portato poi alla mezza rissa". Regolari i due gol nerazzurri, non è rigore Onana su Pedro e De Vrij su Pedri. Giusto annullare il gol a Lewandowski, c'era Dembelè in fuorigioco.