Moviola Roma-Torino, CorSport: "Male Rapuano: Radonjic graziato, dubbio in area"

"Male Rapuano: Radonjic graziato, dubbio in area" scrive il Corriere dello Sport sugli episodi da moviola di Roma-Torino 1-1. Bocciato Rapuano, non solo per gli episodi, non è piaciuta nemmeno la gestione disciplinare ("Radonjic fa un gesto bruttissimo (abusive gesture) a Mancini, lui è di spalle, ma con quattro arbitri in campo e due ai monitor nessuno ha fatto nulla?"). Netto il rigore fischiato su Dybala, giusto annullare il rigore per il tocco di braccio di Ricci che "si manda il pallone sul braccio, auto-giocata". Infine: "Colpo di testa (per così dire) di Mancini, pallone sulla mano destra di Rodriguez che sta saltando ma è davanti, staccata dal corpo, poi mano di Zima ma davanti al volto. Domanda, avesse fischiato il primo tocco, chi lo avrebbe tolto il rigore?".