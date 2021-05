Napoli, 100 di questi gol. Corriere dello Sport: "Azzurri incontenibili e spettacolari"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna analizza la situazione in casa Napoli. Gli azzurri esagerano e percorrono a petto in fuori la strada che conduce tra le stelle vincendo con punteggi esagerati. La qualificazione in Champions dipende da loro, meglio starsene un'altra notte al secondo posto. I gol di Zielinski e Fabian Ruiz fanno capire quanto talento abbia il Napoli e come possa in un attimo stravolgere la partita ed orientarla nei binari che preferisce, rendendo vana la gara dell'Udinese.