Napoli-Bologna, la moviola del Corriere dello Sport: "Giusto annullare il gol di Palacio"

"Giusto annullare il gol di Palacio", titola il Corriere dello Sport oggi nella moviola di Napoli-Bologna. Partita non semplice per Chiffi, con diverse decisioni da prendere ma un buon aiuto dagli assistenti. In occasione della rete annullata al Bologna, Ospina sta rinviando e Palacio alza la gamba per rubare il pallone: nel regolamento è infrazione quando un giocatore "calcia o tenta di calciare il pallone mentre il portiere è in procinto di spossessarsene". Giusto il fallo dunque e fra l'altro sarebbe stato anche gioco pericoloso. Dubbio su un contatto Politano-Danilo.