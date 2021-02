Napoli, fuori anche Koulibaly, IL Mattino: "Gattuso perde il leader difensivo"

Brutte notizie per il Napoli, alla vigilia della gara contro il Genoa. Koulibaly e Ghoulam sono risultati positivi al Covid-19. Tutti e due sono asintomatici e hanno cominciato a trascorrere il periodo di isolamento a casa. Potranno riprendere gli allenamenti solo dopo la doppia negatività al tampone e occoreranno almeno dieci giorni come minimo, oltre alla sfida di stasera contro il Genoa salteranno quella contro Atalanta e Juventus. Gattuso perde Koulibaly: una brutta tegola per il tecnico calabrese in un momento fondamentale della stagione e che è alla ricerca di continuità di risultati. Al fianco di Manolas giocherà Maksimovic. A scriverlo è Il Mattino.