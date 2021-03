Napoli, Lozano asso Champions. Il Mattino: "Il messicano torna dopo 36 giorni di stop"

Il Mattino in edicola oggi dedica spazio al ritorno di Hirving Lozano: "Il messicano torna dopo 36 giorni di stop", scrive il quotidiano. Lozano è diventato centrale per Gattuso, producendo gol e divertimento. Era già pronto per il Milan ma si è preferito non rischiare. Con la Roma ci sarà, dovrebbe iniziare dalla panchina. Golzano torna dopo 36 giorni, un recupero fondamentale per Gattuso. In questa annata da montagne russe, è stato Lozano la sorpresa, con 13 gol all'attivo e con un attacco a volte caricato sulle sue spalle, per via dei tanti infortuni che hanno condizionato il reparto. Ora El Chucky diventa un'arma in più per il Napoli che lotta per rientrare in Champions.