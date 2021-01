Napoli, Osimhen ha il Covid. Corriere dello Sport: "Festa e veleni"

La festa è finita male per Victor Osimhen, scrive il Corriere dello Sport all'interno delle sue pagine. Il giocatore, risultato ieri positivo al Covid, aveva organizzato qualche giorno fa una festa in Nigeria per il suo compleanno. Un party di balli sfrenati e banconote che volteggiavano in una sala assai affollata, priva di distanziamento sociale, con un uso delle mascherine assai disinvolto e quindi carica di rischi. E' tutto in giro, adesso, in quel mondo virtuale che spiega anche la realtà e la disinvoltura dei giovani che dimenticano il pericolo o lo ignorano, scavalcando le umani fragilità e pure le responsabilità che dovrebbero ossequiare.