Napoli, senti Raspadori. Il Mattino: "Napoli il cambiamento che cercavo"

"Sicuramente passare al Napoli è stato un grandissimo cambiamento, era quello che cercavo" ha raccontato Giacomo Raspadori dal ritiro della nazionale. Il giovane talento ex Sassuolo, arrivato a Napoli in estate, è già un punto fermo della squadra di Spalletti. "Pur essendo giovane volevo mettermi in difficoltà, per il mio percorso era importante. Sono sempre stato un ragazzo molto ambizioso e sto vivendo tutto con equilibrio, è la cosa più importante sia dopo un successo che dopo un insuccesso" spiega Jack che dimostra anche a parole quella maturità riconosciutagli da Mancini, il quale lo ha voluto tra i veterani in azzurro. "A Napoli mi sto trovando davvero benissimo, posso dire di essere entrato in una famiglia con compagni con uno spessore umano davvero importante" conclude il giocatore che ora sarà impegnato contro Inghilterra e Ungheria, sfide valide per la Nations League, come spiega Il Mattino.