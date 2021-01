Napoli, tegola per Gattuso: Fabian Ruiz positivo. Il Mattino: "E' allarme Covid"

Napoli in campo all'ora di pranzo con l'incognita Covid. Nella giornata di ieri infatti è stata riscontrata la positività di Fabian Ruiz. Il calciatore di Gennaro Gattuso non sarà quindi a disposizione né per il match contro i viola di Prandelli né contro la Juventus in Supercoppa. Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Mattino apre la pagina sportiva: "Fabian positivo: allarme Covid".