Napoli-Verona, la moviola del Corriere dello Sport: "Su Mertens poteva starci il penalty"

vedi letture

La moviola del Corriere dello Sport su Napoli-Hellas Verona di ieri: "Su Mertens poteva starci il penalty". Bocciato Chiffi: "Tanti errori, sempre insicuro: nega al Napoli un possibile rigore su Mertens (non clamoroso, ma la spinta c’è)". Secondo il quotidiano, invece è ok la rete realizzata da Rrahmani (non ci sono falli) mentre poteva starci un secondo giallo a Bakayoko (ma prima c'è il fallo di Udogie) e manca un giallo a Faraoni. Sul caso più eclatante scrive: "Udogie interviene su Mertens, con l’avambraccio sinistro lo spinge in corsa, non è clamoroso ma in caso di rigore in VAR non sarebbe intervenuto. Poteva starci il penalty". Niente rigore su Ceccherini-Insigne e sul cross di Zaccagni deviato da Fabian.