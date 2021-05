Nelle mani di Maignan. La Gazzetta dello Sport: "Al Milan per 5 anni, 13 mln nelle casse del Lille"

Maignan è virtualmente un calciatore del Milan. La Gazzetta dello Sport evidenzia come le sue premesse siano in linea con la filosofia aziendale rossonera: ha appena vinto la Ligue 1 da protagonista, è colui che ha mantenuto più volte la porta inviolata nei top 5 campionati davanti a Ederson, Oblak, Courtois e Mendy oltre a vantare altri titoli personali a 25 anni. Il Milan lo pagherà 13 milioni più 2 di bonus e lo stipendio sarà di 2,5 milioni annui a salire per i prossimi 5. A Milanello ritroverà Ibrahimovic che sfidava in allenamento a Parigi quando era un ragazzo delle giovanili.